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亚洲 | 2015年 3月 11日 星期三 07:48 BJT

韩国个股：现代汽车将在美国建设第二座工厂，以满足SUV需求--报导

路透首尔3月11日 - 韩国联合通讯社周三援引一位业内知情人士的话报导称，现代汽车 已决定在美国建设第二座工厂，以满足运动型车(运动休旅车，SUV)需求。

油价下跌在一定程度上助推SUV需求，现代汽车美国市场高管要求提高此类车型的产能。

据韩国联合通讯社报导，这座新工厂设在阿拉巴马州，年产能达30万辆，并指出工厂将于今年破土动工，2017年开始生产SUV。

现代汽车的一位发言人表示，“现阶段没有什么计划”，但并未进一步阐明。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
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