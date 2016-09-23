专访：现代汽车两三年内将在中国推出高档车品牌捷恩斯--高管

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透韩国河南9月23日 - 韩国现代汽车(005380.KS)两三年内将在中国推出其独立的高档车品牌捷恩斯(Genesis)，以期在中国较低档车市场竞争激烈之际能在豪华车市场获利。
捷恩斯品牌主管Manfred Fitzgerald在近期的采访中对路透称，该公司正在考量在中国生产捷恩斯车型。“这是肯定的。但也有(汽车厂商)通过进口汽车经营得相当不错的情况，”他指的是丰田汽车(7203.T)的雷克萨斯(Lexus)。
现代汽车正在努力扭转获利连续10个季度下滑的局面。该公司获利下滑，部分是受到中国市场的疲势打击。
在像中国这样的关键市场推出捷恩斯，是现代汽车转变的标志。现代汽车以出产高性价比车型闻名，但缺乏品牌声望和像德国宝马BWMG.DE、奔驰(平治/宾士)和奥迪这样的传统。宝马、奔驰及奥迪在全球及中国豪华车市场占据主导地位。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张明钧)
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