专访：现代汽车两三年内将在中国推出高档车品牌捷恩斯--高管

路透韩国河南9月23日 - 韩国现代汽车(005380.KS)两三年内将在中国推出其独立的高档车品牌捷恩斯(Genesis)，以期在中国较低档车市场竞争激烈之际能在豪华车市场获利。

捷恩斯品牌主管Manfred Fitzgerald在近期的采访中对路透称，该公司正在考量在中国生产捷恩斯车型。“这是肯定的。但也有(汽车厂商)通过进口汽车经营得相当不错的情况，”他指的是丰田汽车(7203.T)的雷克萨斯(Lexus)。

现代汽车正在努力扭转获利连续10个季度下滑的局面。该公司获利下滑，部分是受到中国市场的疲势打击。

在像中国这样的关键市场推出捷恩斯，是现代汽车转变的标志。现代汽车以出产高性价比车型闻名，但缺乏品牌声望和像德国宝马BWMG.DE、奔驰(平治/宾士)和奥迪这样的传统。宝马、奔驰及奥迪在全球及中国豪华车市场占据主导地位。(完)