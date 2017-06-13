现代汽车副董事长称没有收购同业的计划

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月13日 - 现代汽车(005380.KS)副董事长郑义宣周二表示，该公司没有收购其他汽车公司的计划，不过将加强与其他科技公司的合作。
他是在现代汽车一款名为Kona的小型SUV发布会上发表此番讲话的。
该公司计划明年在韩国和海外总共出售逾20万台Kona汽车，现代计划振兴疲软的销售，并在SUV市场追赶竞争对手。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。