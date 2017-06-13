现代汽车副董事长称没有收购同业的计划

路透首尔6月13日 - 现代汽车(005380.KS)副董事长郑义宣周二表示，该公司没有收购其他汽车公司的计划，不过将加强与其他科技公司的合作。

他是在现代汽车一款名为Kona的小型SUV发布会上发表此番讲话的。

该公司计划明年在韩国和海外总共出售逾20万台Kona汽车，现代计划振兴疲软的销售，并在SUV市场追赶竞争对手。(完)