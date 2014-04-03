现代汽车正开发新款豪华轿车 对抗进口高档品牌

路透首尔4月2日 -知情消息人士指出，韩国现代汽车(005380.KS)正在为韩国市场开发一款新的豪华轿车，以赢回转向进口高档品牌的客户。

该消息人士称，新车款可能最快今年稍后开始销售。这款代号AG的新车，目标客群为较保守的中年买家，这些客户并不喜欢现代偏向年轻族群的设计。

消息人士向路透表示，AG将采用现代大型轿车Grandeur相同的底盘，但体积会更大。该消息人士不愿具名，因该计划仍在保密阶段。

该人士称，新车售价可能在4,000-4,500万韩元，和奔驰(平治/宾士，Mercedes-Benz)的C-Class、奥迪A4、宝马汽车(BMW) 3 Series相仿。

现代汽车发言人士拒绝置评。韩国本地媒体报导称，AG将在5月底釜山车展上发布。

车展主办单位称，现代汽车计划展示三款新车，但不愿评论是全新车款或是现有车型改款。(完)

(编译 王冠中; 审校 于春红)

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