现代汽车管理层计划本月开始自愿降薪10%--韩联社

路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。

该集团旗舰部门现代汽车(005380.KS)的发言人表示，推出了面向管理层的自愿降薪措施，但没有确认降薪的全部细节。

现代汽车周三将发布第三季财报，持续了长时间的罢工以及韩国国内销量下滑，料挤压获利。汽车工人罢工在本月稍早得到解决。(完)