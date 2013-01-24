现代汽车第四季净利意外下滑 受汇率及北美赔偿拖累

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
* 第四季净利下跌6%至1.89兆韩元,市场预估2.15兆韩元
* 汇率及竞争压力削弱获利前景
路透首尔1月24日 - 韩国现代汽车(005380.KS)季度获利意外下滑,因韩元汇率升值,加上现代在北美市场夸大部份车种节能效果,必须赔偿客户,拖累汽车销售.
韩元兑美元去年升值近8%,创2009年以来最大升幅,现代汽车海外营收以韩元计算的结果因而缩水,也影响现代在海外的价格竞争力.此外,日圆兑美元贬值11%,使现代的日本对手夺回更多竞争优势.
现代10-12月净利1.89兆(万亿)韩元(17.7亿美元),低于市场预估.路透调查15位分析师原本预估净利2.15兆韩元.现代与关系企业起亚汽车(000270.KS)合计销售量居全球第五大.
10-12月净利较上年同期的2兆韩元下滑6%,为现代汽车2011年更换会计原则以来首次净利下滑.
现代因为部分车种在美国及加拿大夸大节能效果,拨款对客户进行赔偿后,此事也影响第四季获利.现代与起亚表示,将协助车主支付额外的燃料支出.分析师估计,相关拨款约为3,000-4,000亿韩元.
现代第四季汽车销量创纪录新高,达123万辆,较上年同期成长11%.
财报公布后,现代股价延续跌势,收盘下跌4.59%,大盘.KS11下跌0.8%.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
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