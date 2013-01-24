现代汽车第四季净利意外下滑 受汇率及北美赔偿拖累

路透首尔1月24日 - 韩国现代汽车(005380.KS)季度获利意外下滑,因韩元汇率升值,加上现代在北美市场夸大部份车种节能效果,必须赔偿客户,拖累汽车销售.

韩元兑美元去年升值近8%,创2009年以来最大升幅,现代汽车海外营收以韩元计算的结果因而缩水,也影响现代在海外的价格竞争力.此外,日圆兑美元贬值11%,使现代的日本对手夺回更多竞争优势.