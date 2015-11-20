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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 23:41 BJT

标题新闻：现代汽车将在美国召回近30.5万辆09至11年产索纳塔汽车，以解决刹车踏板问题－NHTSA

美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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