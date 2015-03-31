现代汽车计划2020年推出自动驾驶汽车

路透首尔3月31日 - 现代汽车周二称，计划2020年在数款车型上实现自动化驾驶技术的商业化。现代汽车此举意在日渐加剧的汽车科技角逐中迎头赶上。

梅赛德斯(DAIGn.DE)和通用汽车(GM.N)等汽车制造商，以及谷歌(GOOGL.O)和苹果(AAPL.O)等科技巨头已在开发无需人工操纵即可驶完全程的无人驾驶车辆。

但一些分析师预计，无人驾驶车辆须到2020年初或者中期才会出现在全球市场上，部分原因是监管限制。

与其他汽车制造商一样，现代汽车已经在捷恩斯（Genesis）等高档车型上配置了自动功能，可设置程序，车前有行人出现时就会自动刹车。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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