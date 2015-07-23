韩国个股：现代汽车将扩大畅销车型在华供应--CFO

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔7月23日 - 韩国现代汽车 周四表示，将修改生产计划，以扩大最畅销车型在中国的供应。
财务长(CFO)Lee Won-hee在公布业绩后的电话会议上称，现代还将扩大销售的刺激力度，以锁定中国消费者，该举措旨在对抗中国本土车商，近来后者的市场份额扩大。
稍早，现代汽车称第二季在华的汽车销售同比下滑约8%，由于竞争加剧且中国经济增长放缓。中国是现代汽车最大的市场。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”