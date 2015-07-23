韩国个股：现代汽车将扩大畅销车型在华供应--CFO

路透首尔7月23日 - 韩国现代汽车 周四表示，将修改生产计划，以扩大最畅销车型在中国的供应。

财务长(CFO)Lee Won-hee在公布业绩后的电话会议上称，现代还将扩大销售的刺激力度，以锁定中国消费者，该举措旨在对抗中国本土车商，近来后者的市场份额扩大。

稍早，现代汽车称第二季在华的汽车销售同比下滑约8%，由于竞争加剧且中国经济增长放缓。中国是现代汽车最大的市场。(完)