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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 13:33 BJT

韩股业绩：现代汽车第二季净利同比下降24%，受累于海外销售低于预期

路透首尔7月23日 - 韩国现代汽车 周四公布，第二季净利较上年同期下降24%，为连续第六个季度获利下滑，受美国和中国等海外市场销售低于预期冲击。

现代汽车表示，4-6月当季净利从上年同期的2.2万亿(兆)韩元降至1.7万亿韩元，与汤森路透I/B/E/S访查的14位分析师预估均值一致。现代汽车加上旗下起亚汽车 ，是全球第五大汽车制造商。

现代汽车第二季营收为22.8万亿韩元，高于预估的22.5万亿韩元。

第二季营业利润为1.8万亿韩元，预估为1.7万亿韩元。

现代汽车面临的不利市况包括韩元坚挺和中国市场竞争加剧等。为了结束数个季度的亏损局面，该公司削减营业支出和国内产量，并在海外花费更多资金激励消费者和在打折。

现代汽车表示，公司将通过在关键市场推出新车型以及加强销售支持，来集中精力扩大下半年销量。(完)

(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)

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