韩股业绩：现代汽车第二季净利同比下降24%，受累于海外销售低于预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔7月23日 - 韩国现代汽车 周四公布，第二季净利较上年同期下降24%，为连续第六个季度获利下滑，受美国和中国等海外市场销售低于预期冲击。
现代汽车表示，4-6月当季净利从上年同期的2.2万亿(兆)韩元降至1.7万亿韩元，与汤森路透I/B/E/S访查的14位分析师预估均值一致。现代汽车加上旗下起亚汽车 ，是全球第五大汽车制造商。
现代汽车第二季营收为22.8万亿韩元，高于预估的22.5万亿韩元。
第二季营业利润为1.8万亿韩元，预估为1.7万亿韩元。
现代汽车面临的不利市况包括韩元坚挺和中国市场竞争加剧等。为了结束数个季度的亏损局面，该公司削减营业支出和国内产量，并在海外花费更多资金激励消费者和在打折。
现代汽车表示，公司将通过在关键市场推出新车型以及加强销售支持，来集中精力扩大下半年销量。(完)
(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”