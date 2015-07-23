韩股业绩：现代汽车第二季净利同比下降24%，受累于海外销售低于预期

现代汽车表示，4-6月当季净利从上年同期的2.2万亿(兆)韩元降至1.7万亿韩元，与汤森路透I/B/E/S访查的14位分析师预估均值一致。现代汽车加上旗下起亚汽车 ，是全球第五大汽车制造商。

现代汽车面临的不利市况包括韩元坚挺和中国市场竞争加剧等。为了结束数个季度的亏损局面，该公司削减营业支出和国内产量，并在海外花费更多资金激励消费者和在打折。