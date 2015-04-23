韩股业绩：现代汽车第一季净利下滑1%，受加大刺激力度和汇率原因影响

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔4月23日 - 韩国最大汽车公司--现代汽车 周四公布，第一季净利下滑1%，因该公司加大了在美国市场的销售刺激力度，而且外币贬值也拖累了海外的营收。
现代汽车的第一季净利为1.91万亿(兆)韩元(17.7亿美元)，好于分析师的预期，但低于去年同期的1.93万亿韩元。汤森路透I/B/E/S访问的15位分析师平均预测为1.7万亿韩元。(完)
(编译 李春喜 审校 张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。