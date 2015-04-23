韩股业绩：现代汽车第一季净利下滑1%，受加大刺激力度和汇率原因影响

路透首尔4月23日 - 韩国最大汽车公司--现代汽车 周四公布，第一季净利下滑1%，因该公司加大了在美国市场的销售刺激力度，而且外币贬值也拖累了海外的营收。

现代汽车的第一季净利为1.91万亿(兆)韩元(17.7亿美元)，好于分析师的预期，但低于去年同期的1.93万亿韩元。汤森路透I/B/E/S访问的15位分析师平均预测为1.7万亿韩元。(完)