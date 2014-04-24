更新版 1-韩股业绩：现代汽车第一季获利逊于预期，因美国业绩黯淡

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
**中国市场表现出色**
不过，现代在中国市场的销售却在扩张。本月现代让新任中国区负责人加速在华第四座工厂的建设。算上关联企业起亚汽车 ，现代汽车在全球位列第五大汽车生产商。
现代汽车在中国的第三座工厂扩大产能，使该公司第一季销售量增长9%。
现代在韩国市场销售增长5%，得益于2013年末改版的高端车型Genesis表现不错以及解决劳工争议后生产复苏。
现代最早将在5月与工会展开年度工资磋商，该公司在全球销售的汽车中近40%产自韩国。
现代上月末推出重新设计的Sonata车型，这可能提振第二季在国内的销售。Sonata是现代的主力车型，这是五年来首次改版，该车型的竞争对手包括德国大众的帕萨特及丰田汽车的凯美瑞。(完)
(编译 朱晓军/李春喜 审校 田建华/王洋)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。