更新版 1-韩股业绩：现代汽车第一季获利逊于预期，因美国业绩黯淡

**中国市场表现出色**

不过，现代在中国市场的销售却在扩张。本月现代让新任中国区负责人加速在华第四座工厂的建设。算上关联企业起亚汽车 ，现代汽车在全球位列第五大汽车生产商。

现代汽车在中国的第三座工厂扩大产能，使该公司第一季销售量增长9%。

现代在韩国市场销售增长5%，得益于2013年末改版的高端车型Genesis表现不错以及解决劳工争议后生产复苏。

现代最早将在5月与工会展开年度工资磋商，该公司在全球销售的汽车中近40%产自韩国。

现代上月末推出重新设计的Sonata车型，这可能提振第二季在国内的销售。Sonata是现代的主力车型，这是五年来首次改版，该车型的竞争对手包括德国大众的帕萨特及丰田汽车的凯美瑞。(完)