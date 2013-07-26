现代汽车预期中国销售放缓 日产汽车则料在华销售回升

* 现代汽车预期中国销售放缓，日产则预期回升

* 现代计划让中国产能满载

* 日产称去年中日争端过后有见到一些正面迹象

路透首尔/日本横滨7月25日 - 韩国现代汽车(005380.KS)预期该公司在中国销售的强劲势头将在下半年放缓，受到经济放缓、产能吃紧、以及未发表新车款等因素冲击。

现代汽车周四公布季度获利优于预期，如今分析师预期中国经济放缓将打击该公司的亮丽成长表现；现代汽车与关系企业起亚汽车(000270.KS)合计是全球第五大汽车制造商。

教保证券分析师Kim Dong-ha指出，“中国市场下半年将放缓，因为中国经济较预期疲弱。现代汽车的成长也将会放缓，因去年的基期较高。”

日产汽车(7201.T)表示对在华销售业绩反弹抱有信心。自去年9月中日两国出现外交摩擦以来，日产在华销售受到沉重打击。日产汽车周四公布季度净利增长14%。

“今年上半年中国汽车市场迅猛增长16%，因为地方政府加大了购车补贴政策的力度，而且汽车制造商亦加强促销，”现代汽车财务长Lee Won-hee在电话会议上表示。

日产汽车称，去年9月中日两国间的外交摩擦，尤其沉重打击了日本汽车制造商，但“在中国的汽车销量有所改善，这是正面迹象。”

日产汽车副总裁田川丈二(Joji Tagawa)称，他预计日产在中国的年度市占率将升至6.5%。2012年1-6月的市占率为7.5%。

他称日产汽车迄今为止尚未看到中国货币政策收紧所带来的任何影响。但他拒绝就宏观经济前景做出评论。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)

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