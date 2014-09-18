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货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 14:12 BJT

韩国热股：现代汽车盘中挫逾10%，共同出价100亿美元在首尔购地

路透新加坡9月18日 - 韩国现代汽车 股价周四跌逾10%，或创逾三年来最大单日百分比跌幅。该公司与他人共同报出创纪录的100亿美元，赢得首尔江南区(Gangnam)一优质地块的竞价。

现代汽车与起亚汽车 和现代摩比斯 组成财团，击败三星电子 ，赢得韩国电力 的一块地的竞价。该财团的报价相当于市场估价的三倍多。

现代汽车股价下跌10.1%，至每股196,000韩元(188.0637美元)，或创2011年8月以来最大单日百分比跌幅。

起亚汽车和现代摩比斯股价跌幅超过8%。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
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