韩国热股：现代汽车盘中挫逾10%，共同出价100亿美元在首尔购地

路透新加坡9月18日 - 韩国现代汽车 股价周四跌逾10%，或创逾三年来最大单日百分比跌幅。该公司与他人共同报出创纪录的100亿美元，赢得首尔江南区(Gangnam)一优质地块的竞价。

现代汽车与起亚汽车 和现代摩比斯 组成财团，击败三星电子 ，赢得韩国电力 的一块地的竞价。该财团的报价相当于市场估价的三倍多。