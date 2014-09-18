韩国热股：现代汽车盘中挫逾10%，共同出价100亿美元在首尔购地

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透新加坡9月18日 - 韩国现代汽车 股价周四跌逾10%，或创逾三年来最大单日百分比跌幅。该公司与他人共同报出创纪录的100亿美元，赢得首尔江南区(Gangnam)一优质地块的竞价。
现代汽车与起亚汽车 和现代摩比斯 组成财团，击败三星电子 ，赢得韩国电力 的一块地的竞价。该财团的报价相当于市场估价的三倍多。
现代汽车股价下跌10.1%，至每股196,000韩元(188.0637美元)，或创2011年8月以来最大单日百分比跌幅。
起亚汽车和现代摩比斯股价跌幅超过8%。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。