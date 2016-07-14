现代汽车韩国工会工人投票批准罢工

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透首尔7月14日 - 韩国现代汽车(005380.KS)的韩国工会发言人周四表示，薪资谈判破裂后工会工人投票决定连续第五年罢工。这加剧现代汽车的困境，该公司已经在应对销售放缓情况。
分析师表示，现代汽车4-6月当季利润料连续第10季下滑之际，旷日持久的罢工可能损及途胜(Tucson)等高需求车型的销售。
该发言人称，Park You-ki领导的工会谈判代表周四将开会决定何时举行罢工，此前现代汽车韩国工会48,806名工人中的77%投票批准罢工。
0137GMT时，现代汽车跌2.2%，韩国综合股价指数.KS11跌0.2%。
“罢工是现代汽车的年度事件，但这正在打压投资者信心，”三星证券汽车分析师Eim Eun-young说。
尚未联系到现代汽车代表发表评论。
起亚汽车(000270.KS)正在进行薪资谈判，一位工会官员称若不能达成协议，则计划在8月8日就是否罢工举行投票。(完)
(编译 杜明霞; 审校 李春喜)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。