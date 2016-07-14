现代汽车韩国工会工人投票批准罢工

路透首尔7月14日 - 韩国现代汽车(005380.KS)的韩国工会发言人周四表示，薪资谈判破裂后工会工人投票决定连续第五年罢工。这加剧现代汽车的困境，该公司已经在应对销售放缓情况。

分析师表示，现代汽车4-6月当季利润料连续第10季下滑之际，旷日持久的罢工可能损及途胜(Tucson)等高需求车型的销售。

该发言人称，Park You-ki领导的工会谈判代表周四将开会决定何时举行罢工，此前现代汽车韩国工会48,806名工人中的77%投票批准罢工。

0137GMT时，现代汽车跌2.2%，韩国综合股价指数.KS11跌0.2%。

“罢工是现代汽车的年度事件，但这正在打压投资者信心，”三星证券汽车分析师Eim Eun-young说。

尚未联系到现代汽车代表发表评论。

起亚汽车(000270.KS)正在进行薪资谈判，一位工会官员称若不能达成协议，则计划在8月8日就是否罢工举行投票。(完)