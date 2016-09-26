现代汽车工会12年来首次全国大罢工 获利与营收堪忧

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透首尔9月26日 - 现代汽车(005380.KS)韩国工会周一因薪资问题，展开了12年来首次的全国大罢工，令该公司的获利和营收目标岌岌可危。
在这次全天罢工之前，自7月以来现代汽车在韩国各地工厂已有过部分的、零星的罢工。韩国是现代汽车最大的制造基地，去年在全球售出的汽车中有近四成在韩国生产。
截至周五，自7月来的零星罢工已导致产量减少101,400辆，价值2.23万亿(兆)韩元(20.2亿美元)。以汽车价值而言，是现代汽车最大的产出损失。
“今年罢工持续的时间较预期来得久。第三季的获利应该会很让人失望，”三星证券汽车分析师Eim Eun-young并指称内需疲弱。
现代周一在声明稿中表示，任何的生产中断都是“明显令人失望的”，正在持续与工会合作以解决这次的纷争。
罢工没有时间表，员工称将取决于薪资磋商的结果。(完)
(编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。