现代汽车工会12年来首次全国大罢工 获利与营收堪忧

路透首尔9月26日 - 现代汽车(005380.KS)韩国工会周一因薪资问题，展开了12年来首次的全国大罢工，令该公司的获利和营收目标岌岌可危。

在这次全天罢工之前，自7月以来现代汽车在韩国各地工厂已有过部分的、零星的罢工。韩国是现代汽车最大的制造基地，去年在全球售出的汽车中有近四成在韩国生产。

截至周五，自7月来的零星罢工已导致产量减少101,400辆，价值2.23万亿(兆)韩元(20.2亿美元)。以汽车价值而言，是现代汽车最大的产出损失。

“今年罢工持续的时间较预期来得久。第三季的获利应该会很让人失望，”三星证券汽车分析师Eim Eun-young并指称内需疲弱。

现代周一在声明稿中表示，任何的生产中断都是“明显令人失望的”，正在持续与工会合作以解决这次的纷争。

罢工没有时间表，员工称将取决于薪资磋商的结果。(完)