现代汽车美国增长放慢 罢工与品质管控抑制速度

路透首尔/底特律9月5日电---工人罢工导致韩国现代汽车(005380.KS)没有足够的产量来供应关键的美国市场,而丰田汽车(7203.T)等对手则趁机夺回原来失去的市场份额.

虽然最近的罢工已得到解决,但发生在这些韩国工厂的劳动纠纷可能损害现代汽车的成长势头,并令人怀疑其谨慎扩张方针是否是战略失误.现代在美国销售的汽车中约有半数出自这些工厂.

在2009年低迷时期,现代汽车是美国市场份额增长的唯一一家大型车厂,但8月市场份额却下降到了4.8%,去年同期和今年7月分别是5.5%与5.4%.

"我们原来的势头不错,如果现在放弃一些份额,将来很难再夺回来,"Lester Glenn Auto Group的总裁Adam Kraushaar表示.他是现代汽车美国经销商委员会的成员.

现代汽车8月整体销量较上年同期减少4.6%,为逾三年来首降.

罢工停产除了上月导致国内销售下降30%以外,本月亦可能对海外销售产生冲击,因出货减少将令主要市场的库存维持紧张.

现代汽车一直在尽力跟上美国市场的需求,因该公司在美国仅有亚拉巴马州的一家工厂,产能有限.这家工厂生产的是索纳塔轿车和伊兰特紧凑型车.虽然有进一步扩张的需求,但现代并未在美国建立第二家工厂,而是在本月引入三班工作制,尽量以现有生产线出产更多汽车.

"我相信他们在竭尽所能,但这真的只不过是权宜之计而已,"Kraushaar说.

**不再建新厂**

现代汽车集团主席郑梦九此前引领公司迅速进行海外扩张,主要侧重新兴市场.从2002年到2011年,现代的全球产量增长逾一倍至407万辆.韩国以外地区产量去年跃升至218万辆,占总产量的54%,而2002年这个比例才只有6.5%.

近期成长力道放缓,因现代将重点放在改善品质、品牌及消费者满意度,意识到丰田汽车2009/10年大规模召回危机的部分成因在於公司积极扩产.

根据接近现代管理层人士的说法,郑梦九在一些时日之前决定放缓2015年之前的中期扩产速度.

"郑梦九主席认为,全球许多汽车制造商犯下了相同错误,在积极扩产时忽略了品质."该名人士表示,"他认为年产800万辆是一大门槛."

不过交易商及分析师多认为,现代必须有所作为.

"到了2014年,若他们想要维持销售成长,则肯定要有所作为."德意志银行分析师Sanjeev Rana表示,并称他预期现代将在短期内决定开设新厂,地点可能是在美国.

现代汽车第三座中国工厂已於今年投产,11月巴西厂将开工.在这之後便没有兴建新厂的计画.

"我们希望回归基本,"现代发言人Brian Sir回应路透电子邮件时表示."兴建更多新厂以扩大销售并非我们最终目标,我们的最终目标是成为最受喜爱品牌.就此而言,我们并没有任何在美国盖新厂的计划."

现代汽车表示,现年74岁的郑梦九上月访问美国以就市况进行"迅速检视",并再次强调品质及更好的定价.

部分分析师表示,经济不确定性可能使其更易於决定不去兴建新厂.紧俏供给带动售价走高及减少折扣,使得利润上扬.

**劳工风险**

过去45年来现代汽车韩国厂几乎都是全日运转,而该公司已经同意自2013年3月起停止夜间生产,并缩短工时.

分析师表示,现代汽车国内厂的劳工成本已经高於一些海外工厂,多数为新兴市场,诸如印度、土耳其、捷克及俄罗斯等.

"现代无法完全将产能移出韩国."Korea Investment & Securities分析师Suh Sung-moon表示."反之,该公司别无选择,只能扩大海外产能,因国内有劳工问题...还有韩元升值问题."

Suh并指出,中长期而言,现代汽车应该将海外产出比重从当前的50%拉高至60-70%,接近日本汽车业者的水准.

现代汽车股价自6月底以来已下跌7.5%,表现逊於大盘指数.KS11同时期的小幅上涨;该公司市值略高於510亿美元.(完)

--编译 张涛/艾茂林/张明钧;审校 隋芬

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