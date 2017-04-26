现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）

2017年4月12日，美国纽约，纽约国际车展上现代汽车的logo。 REUTERS/Brendan Mcdermid

（新增现代汽车高管和分析师言论）

路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车(005380.KS)预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。

好于预期的获利情况帮助现代汽车股价周三收涨4.5%。这家韩国汽车厂商的股价近来一直承压，因随着韩国不顾中国反对推进部署萨德系统的计划，市场担心现代汽车在其最大市场中国的表现将持续疲软。

现代汽车周三公布，第一季净利为1.33万亿韩元(11.8亿美元)，为连续第13个季度获利同比下滑。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估净利为1.25万亿韩元。

第一季营业利润1.25万亿韩元，营收为23.37万亿韩元。

第一季在中国市场的零售销量下降14%。该公司在中国市场的艰难状况已持续了一段时间。

“3月在中国销量下滑并非内部因素导致，而是因为2月底以来中国民众反韩情绪上升，而且一些竞争对手拿反韩情绪做文章展开营销，”现代副总裁Zayong Koo在电话会议中称。

Koo称，今年现代将推出三款为中国市场量身打造的新车型，包括一款紧凑型运动型多功能车(SUV)和一款电动汽车，以帮助赢回销量。

但Hi Investment & Securities分析师Ko Tae-bong预期中韩政治争端会在第二季产生全面影响，“中国市场令人担忧，”他表示。

尽管在中国和美国市场面临挑战，但现代预计“获利会逐步回升”。该公司今年计划在韩国和欧洲推出一款小型SUV以及G70 Genesis轿车，这些车的利润率要高于小型轿车，而且巴西和俄罗斯市场也在复苏中。

现代称，近期的召回活动带来约2,000亿韩元的成本，已经反映到第一季营业利润中。现代和起亚此前宣布因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车。(完)