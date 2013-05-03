现代汽车考虑海外新建工厂 美国或巴西将是首选地

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透首尔5月3日 - 现代汽车(005380.KS)称正考虑在海外建造汽车制造工厂，意图转变因产能紧张而导致的欧洲和美国市场销量下滑现象。
现代汽车集团发言人Raphael Choi表示，主席郑梦九周四对记者称，该公司“将研究是否有机会”在海外扩大生产。迄今为止，郑梦九都排除了大量产能扩张的可能性。
“我们正在内部考虑建造海外工厂的问题，但截止目前还没有相关计划。”Choi说。
现代汽车和起亚汽车(000270.KS)周五上涨近3%,之前当地媒体报道了郑梦九的言论。
郑梦九预计下周将随韩国总统朴槿惠出访美国，一些分析师表示，届时郑梦九可能会公布新工厂计划。
“现代汽车非常有可能在美国或巴西建造新的工厂。”现代证券分析师Chae Hee-geun称。
“这件事可能在近期发生。主体是现代还是起亚并不重要，因为它们可以共享工厂，就像在美国、欧洲和俄罗斯的做法一样。”他补充道。(完)
(编译 洪曦; 审校 高琦)
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