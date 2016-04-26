现代汽车第一季获利减少12% 因SUV市场表现不佳

路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车(005380.KS)连续第九个季度获利下滑，因在其最大的市场--中国表现不佳，未能抓住该市场运动型车(运动休旅车，SUV)需求猛增的机遇。

现代的小型低能耗轿车帮助公司在全球经济下行的环境下脱颖而出，但近几年油价下跌推动消费者转向高油耗的SUV，令现代汽车措手不及。

现代汽车周二公布，第一季净利为1.69万亿韩元（14.7亿美元），较上年同期下降12%，且低于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估1.46万亿韩元。

第一季营业利润下降16%至1.34万亿韩元，但营收增长7%至22.35万亿韩元。

现代汽车全球销量第一季减少6%至110万辆。而尽管中国对购置小排量汽车实施减税政策，但现代汽车第一季在中国汽车销量减少10%，因长城汽车(601633.SS)等中国本地的竞争对手提供价格更低廉的SUV。

根据麦格理证券，现代和起亚汽车是在中国、俄罗斯和巴西等新兴市场销售比重最高的主要汽车制造商，因此那些市场放缓，会使其较难以招架。

现代汽车第一季在SUV和卡车接受度高的美国市场销售持平，因其产品阵容较偏重轿车。北美地区对大型SUV和卡车的强劲需求，帮助美国通用汽车(GM.N)第一季实现了优于预期的获利。

现代汽车股价周二收高2.68%，韩股综合股价指数.KS11则收高0.25%。(完)