现代汽车第一季获利减少12% 因SUV市场表现不佳

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车(005380.KS)连续第九个季度获利下滑，因在其最大的市场--中国表现不佳，未能抓住该市场运动型车(运动休旅车，SUV)需求猛增的机遇。
现代的小型低能耗轿车帮助公司在全球经济下行的环境下脱颖而出，但近几年油价下跌推动消费者转向高油耗的SUV，令现代汽车措手不及。
现代汽车周二公布，第一季净利为1.69万亿韩元（14.7亿美元），较上年同期下降12%，且低于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估1.46万亿韩元。
第一季营业利润下降16%至1.34万亿韩元，但营收增长7%至22.35万亿韩元。
现代汽车全球销量第一季减少6%至110万辆。而尽管中国对购置小排量汽车实施减税政策，但现代汽车第一季在中国汽车销量减少10%，因长城汽车(601633.SS)等中国本地的竞争对手提供价格更低廉的SUV。
根据麦格理证券，现代和起亚汽车是在中国、俄罗斯和巴西等新兴市场销售比重最高的主要汽车制造商，因此那些市场放缓，会使其较难以招架。
现代汽车第一季在SUV和卡车接受度高的美国市场销售持平，因其产品阵容较偏重轿车。北美地区对大型SUV和卡车的强劲需求，帮助美国通用汽车(GM.N)第一季实现了优于预期的获利。
现代汽车股价周二收高2.68%，韩股综合股价指数.KS11则收高0.25%。(完)
(编译 张荻/张若琪 审校 孙茉莉/白云)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。