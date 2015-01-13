现代汽车产能紧张 中国份额有流失之虞

调查：人民币和印度卢比来年料将走弱 美升息预期支撑美元
路透班加罗尔5月3日 - 路透调查显示，中国人民币和印度卢比兑美元来年料将走弱，美元受美国升息预期所支撑，不过分析师对亚币的空头押注已较前次调查缩减。
路透上海/首尔1月13日 - 如果客户希望能在一个月内拿到现代汽车(005380.KS)运动型车(运动休旅车，SUV)，中国经销商会要求加价805美元。这显示产能紧张正在削减现代汽车在中国汽车市场的份额。
“供应有限，这是产能问题，”上海一家经销商的销售主管Li Liang表示。其并称，客户至少要等上三个月，现代最新ix25运动型车才能交付。
一位熟知现代汽车中国业务的人士对路透表示，推迟交车现象突显出产量不足，让现代汽车今年在中国市场有流失份额之虞。产量不足主要源于兴建工厂方面的繁琐手续。中国市场占该公司整体销量的逾20%。
消息人士表示，现代汽车及其关系企业起亚汽车(000270.KS)合计在中国的市占率排名第三，但其工厂都在满载运行，意味着将难以跟上中国市场2015年的预期增长步伐。
“现代预期今年的表现将逊于中国整体市场。没有新厂投入运行，”该人士表示。因未获授权对媒体发言，因此要求匿名。
现代汽车的发言人士不愿对中国2015年销售展望置评。
“某些车款有未交货订单，但我们正在中国保持适当的产能水准，”该位不愿具名的发言人士表示。
在中国的第三座工厂竣工后两年多，现代汽车在12月宣布，经过与中国当局关于厂址的漫长谈判，最终签署了再建两座工厂的协议。一些分析师认为，这表明现代汽车正在解除暂停在全球建设新厂的非正式命令；该命令是在2011年底实施的，旨在更关注汽车质量，而非数量。
现代汽车表示，将分别在2016和2017年开始建设的两座新工厂，将帮助现代及起亚维持在中国逾10%的市占率。
欲浏览现代汽车在中国的销售情况，请点选link.reuters.com/fev73w
**近期忧虑**
现代和起亚曾预估其今年全球销量将增长2.5%，为2003年以来最低，主要受产能不足及日圆贬值压制；日圆走软可能使日本同业获得优势。
研究机构IHS Automotive表示，现代和起亚今年在中国的合计销量将增长4.5%至189万辆，落后于整体市场的8.3%预期增长率。
IHS称，2015年这两家公司的合计市占率料将萎缩至2011年来最低的9.8%。
“现代汽车错过了在中国扩张的时机，”大林大学汽车工程学教授Kim Pil-soo称。
经销商称，一些客户正在取消订单，不愿为现代ix25汽车等上几个月的时间。
“有些客户下了订单，随后又改变了主意，我们已将定金退给他们了，没要违约金，”现代汽车上海一家经销商的销售主管Lu Bin称。
这些客户很容易找到同类车型。通用汽车(GM.N)、PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)和福特汽车(F.N)也在中国提供小型SUV汽车。(完)
(编译 戴素萍/于春红; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透班加罗尔5月3日 - 路透调查显示，中国人民币和印度卢比兑美元来年料将走弱，美元受美国升息预期所支撑，不过分析师对亚币的空头押注已较前次调查缩减。
路透华盛顿5月2日 - 美国总统特朗普提名的驻华大使人选、爱荷华州州长布兰斯塔德(Terry Branstad)周二承诺，将在朝鲜、贸易争议以及人权等问题上对中国政府采取强硬立场，而他的提名似乎可轻松获得参议院的确认。
路透底特律5月2日 - 周二，主要汽车生产商报告4月美国新车销售出现下滑，表明推动美国汽车行业在去年创下销售纪录的这一长期荣景周期正在失去动力。汽车股闻讯下跌。