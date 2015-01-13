现代汽车产能紧张 中国份额有流失之虞

路透上海/首尔1月13日 - 如果客户希望能在一个月内拿到现代汽车(005380.KS)运动型车(运动休旅车，SUV)，中国经销商会要求加价805美元。这显示产能紧张正在削减现代汽车在中国汽车市场的份额。

“供应有限，这是产能问题，”上海一家经销商的销售主管Li Liang表示。其并称，客户至少要等上三个月，现代最新ix25运动型车才能交付。

一位熟知现代汽车中国业务的人士对路透表示，推迟交车现象突显出产量不足，让现代汽车今年在中国市场有流失份额之虞。产量不足主要源于兴建工厂方面的繁琐手续。中国市场占该公司整体销量的逾20%。

消息人士表示，现代汽车及其关系企业起亚汽车(000270.KS)合计在中国的市占率排名第三，但其工厂都在满载运行，意味着将难以跟上中国市场2015年的预期增长步伐。

“现代预期今年的表现将逊于中国整体市场。没有新厂投入运行，”该人士表示。因未获授权对媒体发言，因此要求匿名。

现代汽车的发言人士不愿对中国2015年销售展望置评。

“某些车款有未交货订单，但我们正在中国保持适当的产能水准，”该位不愿具名的发言人士表示。

在中国的第三座工厂竣工后两年多，现代汽车在12月宣布，经过与中国当局关于厂址的漫长谈判，最终签署了再建两座工厂的协议。一些分析师认为，这表明现代汽车正在解除暂停在全球建设新厂的非正式命令；该命令是在2011年底实施的，旨在更关注汽车质量，而非数量。

现代汽车表示，将分别在2016和2017年开始建设的两座新工厂，将帮助现代及起亚维持在中国逾10%的市占率。

欲浏览现代汽车在中国的销售情况，请点选link.reuters.com/fev73w

**近期忧虑**

现代和起亚曾预估其今年全球销量将增长2.5%，为2003年以来最低，主要受产能不足及日圆贬值压制；日圆走软可能使日本同业获得优势。

研究机构IHS Automotive表示，现代和起亚今年在中国的合计销量将增长4.5%至189万辆，落后于整体市场的8.3%预期增长率。

IHS称，2015年这两家公司的合计市占率料将萎缩至2011年来最低的9.8%。

“现代汽车错过了在中国扩张的时机，”大林大学汽车工程学教授Kim Pil-soo称。

经销商称，一些客户正在取消订单，不愿为现代ix25汽车等上几个月的时间。

“有些客户下了订单，随后又改变了主意，我们已将定金退给他们了，没要违约金，”现代汽车上海一家经销商的销售主管Lu Bin称。

这些客户很容易找到同类车型。通用汽车(GM.N)、PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)和福特汽车(F.N)也在中国提供小型SUV汽车。(完)

(编译 戴素萍/于春红; 审校 张涛)

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