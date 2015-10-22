现代汽车第三季净利降23%逊于预估 中国销售放缓

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透首尔10月22日 - 韩国现代汽车(005380.KS)周四表示，第三季净利较上年同期下滑23%，受累于中国销售放缓，且全球积极奖励营销的影响盖过汇率效应。这是该公司第七个季度获利下滑。
现代汽车称，7-9月净利为1.2万亿韩元(11亿美元)，低于上年同期的1.5万亿韩元。汤森路透I/B/E/S访问的12位分析师此前平均预计，今年第三季净利为1.5万亿韩元。
现代汽车正在艰难地提振两大市场--中国和美国的黯淡营收。
“第三季时，日本企业利用日圆疲弱的机会，在美国市场大举营销。我们也增加了奖励计划以为因应。”财务长Lee Won-hee在财报会议上说。
现代和起亚汽车在中国下调了运动型车(运动休旅车，SUV)的价格，并于8月撤换了在中国的三位高管，因其在中国汽车市场的销售受挫尤其严重。
现代汽车此前表示，公司在中国的汽车产量较上年同期减少17.4%，至214,414辆，为2012年第二季以来的最低。
业绩公布前分析师称，现代汽车第三季销售触底，从第四季开始料重获动能，主要受益于新款车推出，以及韩元兑美元走软。
7-9月韩元兑美元较上年同期平均贬值12.2%。
0524GMT时，现代汽车下跌1.84%，韩国综合股价指数下挫1.02%。(完)
(编译 张若琪/于春红; 审校 李春喜/郑茵)
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