现代起亚在中国又召回11万辆车

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月14日 - 现代汽车 及其子公司起亚汽车 在中国进一步召回11万辆汽车，这是其在全球范围内因制动踏板开关问题而召回车辆的一部分。
现代和起亚在美国召回近190万辆汽车，在加拿大和韩国也在采取行动。
中国质检总局周一在其网站发布公告称，北京现代汽车有限公司召回121,835辆ix35汽车。
现代发言人表示，不清楚召回会影响多少辆汽车，该公司仍在和全球不同市场的安全当局一起合作解决问题。
中国质检总局没有披露现代和起亚接到相关投诉的数量，以及是否因该问题导致事故或伤亡事件。
美国国家公路交通安全管理局称，有问题的制动踏板开关可能导致制动灯无法点亮或定速巡航无法解除，也可能影响一键启动、阻止变速杆P档移动等。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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