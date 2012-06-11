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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 11日 星期一 09:43 BJT

北京现代召回近万辆悦动轿车

中国国家质量监督检验检疫总局称，北京现代将召回2008年3月16日至2010年1月25日期间生产的部分08款悦动轿车，涉及数量97,452辆,原因是这些车辆的安全气囊存在安全隐患。北京现代将为召回车辆免费进行气囊控制模块软件升级，以消除安全隐患。

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