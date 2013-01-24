韩股业绩: 现代汽车第四季净利意外减少,受韩元升值和夸大燃效影响

现代汽车公布第四季实现净利1.89万亿(兆)韩元(18亿美元),低于上年同期的2万亿韩元.路透访问的15位分析师预估均值为2.15万亿韩元.

现代第四季汽车销量为123万辆,较上年同期增长11%.现代近几年的汽车销量增长强劲,产品包括索纳塔(Sonata)和伊兰特(Elantra)等价格适中,外型又不失美观的车型.

现代汽车股价周三触及四周高位,但却是全球汽车业股价表现最差的公司之一,过去四个月内股价跌去10%.而日本丰田 同期股价为上涨30%--这反映出日韩两国货币的走势.(完)