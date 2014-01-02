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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 09:31 BJT

更新版 1-韩国个股：现代与起亚预计今年汽车销量增长为2003年以来最弱

2014年全球汽车市场销量亦预计增长4%。现代和起亚2010年销量增幅曾高达24%，因韩元贬值使其能够以较低价格推出时尚和功能丰富的新款汽车。

但这种价格优势已经减弱。2013年韩元兑日圆 累计上涨了逾22%。此外，日圆兑美元亦下跌，这让丰田汽车 、本田汽车 和日产汽车 等日系汽车制造商的出口产品在价格上更有竞争力。

现代周四在监管文件中称，今年销售目标为490万辆；起亚销售目标为296万辆。

两家公司表示，2013年共计出售756万辆汽车，增长6%，中国和巴西市场销量增长抵消了国内销售低迷的影响。欧盟与韩国达成自由贸易协定，给福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 等汽车制造商在韩国的销售带来助力。

现代和起亚2013年销量好于最初目标741万辆，但6%的增幅不及2012年的8%，且是连续第三年增幅下滑。

现代汽车股价2013年累计上涨8%，在主要汽车制造商中表现最逊，丰田汽车和通用汽车 同期涨幅分别为60%和41%。(完) (编译 李春喜/许娜；审校 张涛)

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