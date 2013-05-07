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货币新闻 | 2013年 5月 7日 星期二 09:34 BJT

韩国热股：现代汽车股价下跌逾3%，至一周多来低点

路透首尔5月7日 - 韩国现代汽车 股价周二早盘下跌逾3%，分析师称受近期韩元升值和劳资关系忧虑拖累。

“有传言称没有执行周末加班，”IM Investment & Securities分析师Ryu Yeon-hwa称，这对生产效率有负面影响。

0113GMT，现代汽车股价下跌3%至193,000韩元，此为一周多来低点，该公司股票连续两日下跌。(完)

(翻译 张荻 审校 程琳)

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