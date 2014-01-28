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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 12:50 BJT

韩国热股：现代汽车逆转三日连跌走势并大涨逾3%，因韩元汇率担忧缓解

路透首尔1月28日 - 韩国现代汽车 周二上涨逾3%，扭转前三个交易日的连跌走势。之前连跌是因为韩元兑美元和日圆强势引发担忧。

“在韩元/美元汇率的支持下，现代汽车股价收复此前失地，”新韩投资证券的汽车分析师Eric Choi表示。

0431GMT，现代汽车上涨3.4%至231,000韩元，表现优于大盘0.3%的涨幅。(完)

(编译 李春喜 审校 侯向明)
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