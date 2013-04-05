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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 11:49 BJT

韩国个股：现代汽车跌逾5%，因公司将在美国召回汽车及日圆走软

路透首尔4月5日 - 韩国现代汽车 周五早盘扩大跌势，下挫逾5%，因该公司计划在美国召回创纪录数量的汽车，而日圆走软则是进一步打击该股人气。

其他汽车个股亦下跌，带动整个市场下挫，北韩(朝鲜)局势持续紧张令市场受到冲击。

日圆兑美元周五跌至三年半低点，日本央行公布大刀阔斧的货币宽松政策后日圆扩大跌势，这可能有利于日本出口企业。

现代汽车的关系企业起亚汽车 重跌近6%，这家全球第五大汽车集团将在美国召回近190万辆汽车，主要是因为刹车灯可能存在开关故障。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)
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