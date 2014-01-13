韩国热股：现代汽车跳涨逾4%，受外资买盘及汇率压力缓解预期提振

路透首尔1月13日 - 韩国现代汽车 周一早盘大涨逾4%，交易员称近期大跌后吸引了外资券商的买兴，而且市场预期日圆走软速度可能放缓。

“现代和起亚汽车因汇率担忧经历了一系列修正，这降低了它们的估值，引发了今天的逢低承接，”Shinhan Investment Securities的汽车分析师Eric Choi表示。