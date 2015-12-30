依韩国监管规定 现代和起亚汽车须减持在现代制铁股份

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透12月30日 - 韩国公平交易委员会下令，现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)必须在周四之前合计出售现代制铁价值4,610亿韩元(3.94亿美元)、占比6.6%的股权，以符合综合性企业股权所有制规定。
受此消息影响，现代制铁股价在早盘交易中暴跌达6%。
韩国寻求解决涉及大产业集团关联公司的复杂交叉持股问题。长期以来，这些大产业集团糟糕的公司治理一直备受诟病。
韩国最大综合性企业三星集团周日表示，为遵守相关监管规定，旗下电池制造企业三星SDI(006400.KS)将出售所持姊妹公司三星物产(028260.KS)价值6.22亿美元的股票。
韩国公平交易委员会周三发布公告称，现代汽车和起亚汽车必须在12月31日之前削减对现代制铁的持股。两公司对现代制铁的持股，自7月1日现代制铁与另一家钢铁厂商现代海斯克010520.KS合并之后便有所增加。
现代汽车必须减持现代制铁4.3%的股权，根据周二收盘价计算，这部分股权价值3,005亿韩元。起亚汽车则须卖出2.3%的股权，价值1,602亿韩元。
现代汽车发言人称，该公司目前不予置评。(完)
(编译 王颖；审校 李春喜)
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