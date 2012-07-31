现代汽车拟推中国市场专属车型 以重夺市场份额

路透首尔/北京7月31日电---韩国汽车制造商现代汽车(005380.KS)计划2014年初在中国市场投放一款专属车型,力图在这个全球最大的汽车市场重获势头.该公司2012年上半年的中国市场占有率下降.

根据两位熟悉情况的消息人士,现代汽车正在打造一款中型车索纳塔三厢版的缩小车型.消息人士称之为"索纳塔-精简款".

现代汽车的设想,是生产一款体积更小、价格更为低廉,但同时空间和档次也符合中国中产阶级买家换车需求的车型.中国中产阶级有许多人在开始更换第一辆车,他们希望以较小的车型取而代之.

根据一位消息人士,透过这款新车,现代汽车实质上正在开创一个全新的市场区块.符合该市场定位的车型要具备中级车的宽敞空间和高级感,同时还符合紧凑型车的价位.

新车型的价格尚未确定.

现代正是效仿了日产汽车(7201.T)在轩逸(Sylphy)车型上所采取的做法.日产对紧凑型车骐达(Tiida)平台进行改造,开发出了轩逸.日产近期发布了新轩逸,起步售价在119,000元人民币(18,700美元).该公司计划轩逸年销量在20万辆左右.(完)

--编译 洪曦;审校 张明钧

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