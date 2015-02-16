现代汽车计划进入美欧商用车市场 未说明时间

路透首尔2月16日 - 韩国现代汽车(005380.KS)周一表示，计划进入美国和欧洲的商用车市场，预计该领域将出现更强的增长。

现代汽车未说明采取上述行动的时间。

现代汽车并表示，计划投资4,000亿韩元(约合3.6313亿美元)用于提高全州(Jeonju)商用车工厂的产能，到2020年将年产能从目前的65,000辆提高54%，至100,000辆。

现代汽车还计划投资1.6万亿(兆)韩元，用于商用车研发。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

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