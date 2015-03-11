现代汽车将在美国建设第二座工厂 以满足SUV需求--报导

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透首尔3月11日 - 韩国联合通讯社周三援引一位业内知情人士的话报导称，现代汽车(005380.KS)已决定在美国建设第二座工厂，以满足运动型车(运动休旅车，SUV)需求。
油价下跌在一定程度上助推SUV需求，现代汽车美国市场高管要求提高此类车型的产能。
据韩国联合通讯社报导，这座新工厂设在阿拉巴马州，年产能达30万辆，并指出工厂将于今年破土动工，2017年开始生产SUV。
现代汽车的一位发言人表示，“现阶段没有什么计划”，但并未进一步阐明。(完)
(编译 许娜；审校 张荻)
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