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国际财经 | 2015年 9月 28日 星期一 07:33 BJT

现代汽车将在美国召回47万辆索纳塔轿车 因发动机有隐患

路透9月25日 - 据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)收到的文件显示，韩国现代汽车(005380.KS)称，将在美国召回47万辆索纳塔(Sonata)轿车，更换存在隐患的发动机零部件。

文件称，现代汽车美国公司正在召回2011-2012年款轿车，因这些车辆的发动机曲轴在制造过程中，某些金属碎片未被完全清除。

现代汽车称，这些碎片有可能造成连杆损坏，导致发动机故障，加大车祸风险。

但现代汽车表示，目前为止还没有收到因为这一情况导致的事故和受伤报告。

该公司称，这次召回涉及2009年12月11日至2012年4月12日期间在美国阿拉巴马现代汽车厂生产的索纳塔轿车，配置的发动机为2.0升或2.4升汽油直喷发动机。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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