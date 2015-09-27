现代汽车将在美国召回47万辆索纳塔轿车 因发动机有隐患

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透9月25日 - 据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)收到的文件显示，韩国现代汽车(005380.KS)称，将在美国召回47万辆索纳塔(Sonata)轿车，更换存在隐患的发动机零部件。
文件称，现代汽车美国公司正在召回2011-2012年款轿车，因这些车辆的发动机曲轴在制造过程中，某些金属碎片未被完全清除。
现代汽车称，这些碎片有可能造成连杆损坏，导致发动机故障，加大车祸风险。
但现代汽车表示，目前为止还没有收到因为这一情况导致的事故和受伤报告。
该公司称，这次召回涉及2009年12月11日至2012年4月12日期间在美国阿拉巴马现代汽车厂生产的索纳塔轿车，配置的发动机为2.0升或2.4升汽油直喷发动机。(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。