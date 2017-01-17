现代汽车将美国投资计划提高50%至31亿美元

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团(005380.KS)周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。
特朗普威胁要对从墨西哥进口到美国的汽车征收35%的关税，并炮轰从宝马(BMWG.DE)到丰田(7203.T)等汽车公司在墨西哥建厂、把产品出口美国的行为。
现代汽车总裁Chung Jin-haeng否认这个计划是迫于特朗普的压力，但表示该集团希望在美国新一任总统之下汽车需求好转，因为特朗普承诺要创造就业岗位。
“我们必须重视美国市场，这个市场在战略上对我们非常重要，能决定我们在全球是成功还是失败，”他在首尔对记者表示。
Chung Jin-haeng说，现代计划投资31亿美元更新在美国的现有设施，并推动自动驾驶汽车、人工智能和其他未来科技的研究。
Chung还表示，集团正考虑在美国新建一座工厂，生产高利润率和高需求的车型，比如特别针对美国市场打造的运动型车(运动休旅车，SUV)和捷恩斯(Genesis)品牌豪车。
“我们正仔细研究该计划，”他说道，并称最终是否建厂要取决于需求。
现代汽车在阿拉巴马州的蒙哥马利市已经有一间工厂，起亚汽车在佐治亚州也设有一间工厂。起亚在墨西哥的第一座工厂在去年5月开始投产，计划将年产能提高到40万辆。
Chung表示，按照原有计划，尚未在墨西哥设厂的现代汽车将从今年开始在起亚的墨西哥工厂里生产汽车。
但他表示，他对于墨西哥的工厂感到头疼，称计划的40万辆年产能可能改变。
丰田、福特(F.N)和菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)近期都已经宣布，将在美国进行新的投资。（完）
(编译 李春喜/高琦 审校 白云/艾茂林)
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