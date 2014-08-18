现代汽车改变计划 拟在中国设立两座工厂--报导

路透首尔8月18日 - 根据媒体报导，现代汽车(005380.KS)计划改建一个中国伙伴所拥有的组装工厂，此举可能有助于现代汽车在中国西部另行建立一座工厂。

现代汽车目前仅在中国东部有工厂，此前该公司表示有意在重庆设厂，以利于接轨中国西部益发增长的需求。

但现代汽车尚未取得中国政府的批准，韩国媒体称现代汽车面临把工厂设在河北的压力。

韩国经济新闻引述现代汽车及韩国政府的话说，该公司现计划在北京改建一座由中国伙伴北汽控股所拥有的工厂，同时并继续努力其在重庆设厂的计划。

报导称，这两座工厂将在2016年开始上线。

目前无法立即取得现代汽车发言人置评。韩国工业部官员一位发言人士则拒绝置评。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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