现代汽车改变计划 拟在中国设立两座工厂--报导

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透首尔8月18日 - 根据媒体报导，现代汽车(005380.KS)计划改建一个中国伙伴所拥有的组装工厂，此举可能有助于现代汽车在中国西部另行建立一座工厂。
现代汽车目前仅在中国东部有工厂，此前该公司表示有意在重庆设厂，以利于接轨中国西部益发增长的需求。
但现代汽车尚未取得中国政府的批准，韩国媒体称现代汽车面临把工厂设在河北的压力。
韩国经济新闻引述现代汽车及韩国政府的话说，该公司现计划在北京改建一座由中国伙伴北汽控股所拥有的工厂，同时并继续努力其在重庆设厂的计划。
报导称，这两座工厂将在2016年开始上线。
目前无法立即取得现代汽车发言人置评。韩国工业部官员一位发言人士则拒绝置评。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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