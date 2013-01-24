更新版-韩股业绩: 现代汽车第四季净利意外下滑,受汇率及北美赔偿拖累

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(新增细节)
* 第四季净利下跌6%至1.89兆韩元,市场预估2.15兆韩元
* 汇率及竞争压力削弱获利前景
路透首尔1月24日 - 韩国现代汽车 季度获利意外下滑,因韩元汇率升值,加上现代在北美市场夸大部份车种节能效果,必须赔偿客户,拖累汽车销售.
韩元兑美元去年升值近8%,创2009年以来最大升幅,现代汽车海外营收以韩元计算的结果因而缩水,也影响现代在海外的价格竞争力.此外,日圆兑美元 贬值11%,使现代的日本对手夺回更多竞争优势.
现代10-12月净利1.89兆(万亿)韩元(17.7亿美元),低于市场预估.路透调查15位分析师原本预估净利2.15兆韩元.现代与关系企业起亚汽车 合计销售量居全球第五大.
10-12月净利较上年同期的2兆韩元下滑6%,为现代汽车2011年更换会计原则以来首次净利下滑.
现代因为部分车种在美国及加拿大夸大节能效果,拨款对客户进行赔偿后,此事也影响第四季获利.现代与起亚表示,将协助车主支付额外的燃料支出.分析师估计,相关拨款约为3,000-4,000亿韩元.
现代第四季汽车销量创纪录新高,达123万辆,较上年同期成长11%.
财报公布后,现代股价延续跌势,收盘下跌4.59%,大盘 下跌0.8%.(完) (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。