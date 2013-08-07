韩国热股：现代汽车股价盘初下挫逾2%，因工会计划就罢工投票

欧洲金融：应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策--德国央行总裁
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透首尔8月7日 - 韩国现代汽车 股价周三盘初挫跌逾2%，因周二未能就薪资福利问题与其韩国工会达成协议。
一名工会发言人表示，韩国工会下周将就举行罢工进行投票表决。
去年，该工会曾在7月和8月因为薪资等问题而发动一系列局部罢工，导致现代汽车少生产82,088辆汽车，价值达1.7万亿韩元(15亿美元)，是该公司代价最大的罢工。(完)
(编译 张涛；审校)
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
路透香港4月6日 - 据香港联交所的资料显示，新天绿色能源周一乘“雄安新区”概念股价大涨当日，新加坡政府投资公司（GIC）趁机减持少量持股。