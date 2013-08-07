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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 08:22 BJT

韩国热股：现代汽车股价盘初下挫逾2%，因工会计划就罢工投票

路透首尔8月7日 - 韩国现代汽车 股价周三盘初挫跌逾2%，因周二未能就薪资福利问题与其韩国工会达成协议。

一名工会发言人表示，韩国工会下周将就举行罢工进行投票表决。

去年，该工会曾在7月和8月因为薪资等问题而发动一系列局部罢工，导致现代汽车少生产82,088辆汽车，价值达1.7万亿韩元(15亿美元)，是该公司代价最大的罢工。(完)

(编译 张涛；审校)

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