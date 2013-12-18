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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 13:44 BJT

韩国热股：现代汽车涨逾3%，此前法院对薪资的裁决利好

路透首尔12月18日 - 韩国现代汽车 周三涨幅一度高达3.5%，此前韩国最高法院对员工薪资做出的关键裁决似乎利好该公司。

子公司起亚汽车 股价亦涨逾3%。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)

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