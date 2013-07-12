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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 09:02 BJT

韩国热股：现代汽车跌幅扩大至4.5%，因中国八城市拟实施限购令

路透首尔7月12日 - 韩国现代汽车 股价周五跌幅扩大至4.5%，因投资者担忧该公司在中国的销售可能下滑，因有报道称中国又有八个城市可能宣布汽车限购令。

“中国市场约占现代汽车总销售的大约20%，这样的消息打击了其在中国的销售前景，”Korea Investment & Securities的分析师Suh Sung-moon表示。

0036GMT，现代汽车股价下跌4.3%，报212,500韩元，此前一度跌至两周半低点211,500韩元。(完)

(编译 李春喜 审校 于春红)
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