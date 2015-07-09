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国际财经 | 2015年 7月 9日 星期四 09:46 BJT

现代汽车将因安全带隐患在美加两国召回14万辆索纳塔汽车

路透首尔7月9日 - 韩国现代汽车(005380.KS)周四表示，将在美国和加拿大召回14万辆左右索纳塔(Sonata)中型轿车，因前排乘客座位的安全带带扣可能有瑕疵。

现代汽车称，召回去年4月25日至12月4日生产的某些2015年款索纳塔轿车，因为这些汽车的安全带锁舌如果没有插好，带扣可能会卡住，无法系紧。(完)

(编译 许娜；审校 张若琪)

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