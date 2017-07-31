路透基点：三家银行为I Squared收购和记环球提供70亿港元贷款

路透香港7月31日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，三家银行共同平均承贷一笔70.2亿港元(9亿美元)贷款，支持投资基金I Squared Capital收购香港和记环球电讯有限公司。

法国农业信贷、瑞士信贷以及德意志银行提供这笔优先贷款，这笔分期摊还贷款的年限为五年。

这起收购没有夹层融资，亦即这笔优先贷款相当于I Squared以145亿港元收购和记环球电讯的一半金额。和记环球电讯为和记电讯香港控股有限公司旗下一员，在香港和海外为企业和家庭用户提供一系列固网通讯服务。

根据和记环球2016年的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)1.61亿美元，这笔贷款的杠杆倍数相当于5.59倍。

另一个竞购的财团由私募股权公司安博凯和TPG资本组成，由12家中资及跨国银行签署承诺函，提供77.8亿港元(9.96亿美元)五年期优先贷款。

当I Squared联贷案进入一般分销阶段时，上述的部分银行业者很有可能会加入。

若是由安博凯-TPG团队竞购成功，他们应该会为支持杠杆收购九仓电讯的债务进行再融资；九仓电讯是香港的另一家电讯业者，是九龙仓集团旗下成员。

20家银行参与一笔48.51亿港元优先债融资，另外两家银行提供1.05亿美元的夹层债融资，为九仓案提供支持。优先债余额约为42亿港元。

九仓电讯收购案优先债包括包含44.46亿港元五年分期摊还贷款、4.05亿港元循环信贷。最高综合收益为360个基点，利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码325个基点，平均期限为4.5年。

夹层融资的顺位低于上述优先贷款，通过前端费、现金及实物支付(PIK)利息的组合提供10%-12%报酬率。

扣除循环信贷之后，优先贷款的杠杆倍数约5.5倍，这是基于九仓电讯2016年6月30日止12个月内的约8.08亿港元的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)所推算出来的。循环信贷的杠杆倍数为0.5倍，次顺位债的杠杆则相当于一倍。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)