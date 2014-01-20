IAEA报告显示伊朗已开始落实协议 暂停敏感的核活动

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透维也纳1月20日 -根据路透取得的文件显示，伊朗已经根据其与世界大国达成的历史性协议，暂停其大多数敏感的核子活动，为西方国家松绑对伊朗的制裁铺平道路。
国际原子能总署(IAEA)的报告并称，伊朗已开始稀释其浓缩铀浓度(完)
(编译 李婷仪 审校 王洋)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。