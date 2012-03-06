IAEA称无法确认伊朗核计划完全用於和平目的

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透维也纳3月5日电---国际原子能机构(IAEA)总干事天野之弥(Yukiya Amano)周一表示，IAEA无法证实伊朗核计划无军事目的。
天野之弥表示：“IAEA无法对伊朗没有申报的核材料和核活动提供可信的保证，亦无法作出伊朗所有核材料都用於和平目的的结论。”
他表示，自去年年底以来，伊朗较高浓度浓缩铀的月产量已增加两倍。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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