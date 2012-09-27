IAEA连续两年调降全球核能增长预估

路透维也纳9月26日电---世界核能行业继续受日本福岛核灾的影响，国际原子能机构（IAEA）连续第二年调降对核能增长的预估，并称核能扩张将主要集中在亚洲。

IAEA表示，其对到2030年全球核能发电量的估算，与去年相比下降1-9%，与2011年3月日本强震与海啸发生之前的估算相比下降8-16%。

IAEA在其网站上称，到2030年全球总体核能发电量将增长25-100%，具体将取决於全球经济增长等一系列因素。

“受福岛第一核电站核事故影响，当前核能的预计增长速度将低於一年前的估计值，”IAEA称。

该机构表示，核能扩张绝大部分将集中在亚洲，包括中国与韩国。

在福岛核危机发生後，日本大片地区遭核辐射影响，之後德国、瑞士与比利时决定放弃核能。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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