IAEA连续两年调降全球核能增长预估

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透维也纳9月26日电---世界核能行业继续受日本福岛核灾的影响，国际原子能机构（IAEA）连续第二年调降对核能增长的预估，并称核能扩张将主要集中在亚洲。
IAEA表示，其对到2030年全球核能发电量的估算，与去年相比下降1-9%，与2011年3月日本强震与海啸发生之前的估算相比下降8-16%。
IAEA在其网站上称，到2030年全球总体核能发电量将增长25-100%，具体将取决於全球经济增长等一系列因素。
“受福岛第一核电站核事故影响，当前核能的预计增长速度将低於一年前的估计值，”IAEA称。
该机构表示，核能扩张绝大部分将集中在亚洲，包括中国与韩国。
在福岛核危机发生後，日本大片地区遭核辐射影响，之後德国、瑞士与比利时决定放弃核能。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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