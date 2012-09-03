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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 3日 星期一 10:36 BJT

IAEA称朝鲜核反应堆建设取得重大进展

国际原子能机构(IAEA)向其成员国发布的年度报告称，过去一年朝鲜在一个轻水核反应堆建设上取得重大进展。该反应堆可能将提升朝鲜生产核武器原料的能力。朝鲜称该国需要核能发电，但也宣扬其核威慑能力。

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