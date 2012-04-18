IAEA称目前不可能访问朝鲜

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透维也纳4月17日电---国际原子能机构（IAEA）周二表示，在朝鲜宣布作废与美国签署的暂停试射导弹和核试验的协议後，该机构目前不可能访问该国。
IAEA上月开始与朝鲜磋商赴该国参观事宜，但该机构4月初时表示，需要了解更多信息後方能接受邀请前往朝鲜参观。朝鲜三年前驱逐了在该国的IAEA核查人员。
该机构发言人图杜尔（Gill Tudor）称：“鉴於这项声明（朝鲜作废与美国的协议），我们认为该机构不可能应朝鲜邀请派出代表团前往参观。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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