2015年航空运输需求增长2.2% 较上年明显放缓--IATA

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透柏林2月3日 - 国际航空运输协会（IATA）周三称，2015年航空运输需求仅增长2.2%，远逊于2014年的增长5%，因欧洲和亚洲的贸易增势疲软。
“2011年，航空货运营收达到670亿美元的峰值。我们预计2016年（航空货运）营收不会超过510亿美元。”IATA理事长汤彦麟（Tony Tyler）在声明中称。
该协会称，航空运输及全球贸易前景依然脆弱，但有一些迹象显示货运需求下滑的态势正在触底回升。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。