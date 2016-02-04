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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 12:41 BJT

2015年航空运输需求增长2.2% 较上年明显放缓--IATA

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林2月3日 - 国际航空运输协会（IATA）周三称，2015年航空运输需求仅增长2.2%，远逊于2014年的增长5%，因欧洲和亚洲的贸易增势疲软。

“2011年，航空货运营收达到670亿美元的峰值。我们预计2016年（航空货运）营收不会超过510亿美元。”IATA理事长汤彦麟（Tony Tyler）在声明中称。

该协会称，航空运输及全球贸易前景依然脆弱，但有一些迹象显示货运需求下滑的态势正在触底回升。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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