2015年航空运输需求增长2.2% 较上年明显放缓--IATA

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林2月3日 - 国际航空运输协会（IATA）周三称，2015年航空运输需求仅增长2.2%，远逊于2014年的增长5%，因欧洲和亚洲的贸易增势疲软。
“2011年，航空货运营收达到670亿美元的峰值。我们预计2016年（航空货运）营收不会超过510亿美元。”IATA理事长汤彦麟（Tony Tyler）在声明中称。
该协会称，航空运输及全球贸易前景依然脆弱，但有一些迹象显示货运需求下滑的态势正在触底回升。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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